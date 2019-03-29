العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى Mr Kirill Lipa رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنج الروسية" والوفد المرافق، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام .

الاجتماع ناقش آخر التطورات بشأن مشروع توريد ( 1300) عربة سكة حديد، وكذا التصنيع المشترك لعربات القطار والترام والمترو بالتعاون مع شركة "ترانسماش هولدنج" الروسية لصالح وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، وقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى قيام وفد من الشركة الروسية خلال الأسبوع الحالى بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والمخطط التعاون بينه وبين الشركة الروسية فى تنفيذ هذا المشروع، وتم استعراض تطورات سير تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية وكافة التفاصيل اللازمة للمشروع .

من جانبه أشاد " Mr Kirill Lipa" رئيس مجلس إدارة الشركة بالإمكانيات التكنولوجية لمصنع (200 الحربى)، مؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات في تجميع وتصنيع عربات القطارات فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، فى ظل الاهتمام الذى توليه وزارة النقل بتطوير هيئة السكة الحديد وخدمات النقل، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذى للاجراءات التى يتم اتخاذ ها بين الجانبين لتفعيل إجراءات التعاون.