السيسى يزور واشنطن فى إبريل بدعوة من «ترامب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان السيسى يزور واشنطن فى إبريل بدعوة من «ترامب»، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، السيسى يزور واشنطن فى إبريل بدعوة من «ترامب».. بسام راضى: الرئيسان يبحثان علاقات الشراكة بين البلدين.. ومواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ السيسى يزور واشنطن فى إبريل بدعوة من «ترامب».. بسام راضى: الرئيسان يبحثان علاقات الشراكة بين البلدين.. ومواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية

ـ تفاصيل أسبوعين من الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بمشاركة أكثر من 300 شخصية.. البرلمان يستمع للمعارضة.. «النواب» ينصت لتحفظات المعارضين ومنهم رئيسا حزب الكرامة والتحالف الشعبى وكمال أبوعيطة وأنور السادات.. الدكتور عبدالعال: لا أضيق بالرأى الآخر وأخاف ممن لايبدى رأيه و«مفيش جلسة كان فيها إجماع».. واستفدت كثيرا ونسير على الطريق الصحيح.. رسالة شكر من الدكتور محمد غنيم لرئيس «النواب»: البرلمان نظم حواراً راقياً وفتح الباب لكل الفئات للتعبير عن رأيهم.. وأدعو للنزول فى الاستفتاء

ـ مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى فى حوار لـ«اليوم السابع»: مصر بدأت جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. التحول الرقمى يفتح أبواباً جديدة للنمو.. والربط الكهربائى فى أفريقيا بوابة مصر للريادة فى مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات

ـ الزمالك يتحدى الأهلى فى صراع الدورى.. اليوم.. قمة الصدارة.. جروس يتسلح بعودة بوطيب وساسى ولاسارتى يُراهن على معلول وترسانة الهجوم

ـ وزير التعليم: تجربة الامتحانات الإلكترونية عمل مصرى نجح فيه المهندسون والمعلمون بامتياز.. «شوقى»: التجربة مشروع قومى كبير.. و«الداخلية» تستعد مبكرا لمواجهة صفحات الغش

ـ 1.17 تريليون جنيه استثمارات للعام المقبل والحكومة تستهدف خفض البطالة.. «هالة السعيد »: ضبط معدل النمو السكانى فى حدود 2.3%

ـ الجهاز يدعمهن ب 100 ألف جنيه.. أيادى فتيات الصعيد تحول مخلفات النخيل لمنتجات تجارية بدعم «المشروعات الصغيرة»

ـ فى ذكراه الـ «42».. أسرار جديدة عن حياة العندليب مع الطويل وكوكب الشرق والسندريلا