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الزراعة: انتهاء أعمال القوافل البيطرية المجانية فى محافظة الأقصر

الجمعة، 29 مارس 2019 03:57 م
الزراعة: انتهاء أعمال القوافل البيطرية المجانية فى محافظة الأقصر قافلة بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبي
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أكد الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المعهد انتهى من تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرى محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والتى استمرت فعالياتها بداية من 22 مارس وحتى اليوم 29 مارس.

وأضاف جاد، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركى مع كافة جهات الدولة، واشتملت فعاليات الحملة على قرى المطاعين والروافع وحاجر أرمنت وحاجر الأقالتة ونجع الترع والبياضية ونجع بدران وأرمنت الحيط والمنشأة والكرنك، وتم نقل التقنيات الحديثة فى مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطرى التى يحتاجها المربى الصغير. 

كما تم من خلال القوافل سحب عينات من الحيوانات المصابه لتشخيص المسببات المرضيه كما تم تدريب الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية على الفحص والعلاج، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم فى هذا المجال، وعمل ندوات ارشاديه لصغار المربيين ومحاضرات علميه للأطباء البيطريين ضمن أعمال القافلة ووجه محافظ الاقصر الشكر الى معالى وزير الزراعه و رئيس مركز البحوث الزراعيه لما قامت به القافلة.


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