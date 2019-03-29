"الرى": ازالة 45 ألف و 220 مخالفة على نهر النيل فى الوجهين القبلى والبحرى

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم ازالة 45 ألف و 220 حالة تعدى على المجرى المائى ، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة .

وأشار التقرير، إلي أنه تم تحرير 50 ألف و 394 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة ، وأكدت وزارة الرى ، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على هذه المخالفات وتنظيف النهر منها، والحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ، ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.