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"الجيزة" تنظيم مهرجانًا للعروض الرياضية ضمن احتفالات العيد القومى

الجمعة، 29 مارس 2019 04:12 م
"الجيزة" تنظيم مهرجانًا للعروض الرياضية ضمن احتفالات العيد القومى مهرجان الجيزة للعروض الرياضية
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مهرجانًا للعروض الرياضية ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومى فى الذكرى المئوية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، أن المهرجان تضمن مجموعة من العروض الرياضية والتى قدمها الفرق الرياضية التابعة لمراكز الشباب بالمحافظة مشيداً بالأداء الرياضى للاعبين متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق الرياضى .

فيما أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى أن المهرجان تم تنظيمه على ملاعب نادى الطالبية الرياضى وشهد حضور كبير وأداء رائع من الفرق الرياضية، لافتًا إلى أنه تم تنظيم نهائى أولمبياد الطفل المصرى فى خماسى كره القدم بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة، لاختيار ممثل محافظة الجيزة على مستوى الجمهورية.

 


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