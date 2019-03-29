video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً فى البورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 29 مارس 2019 07:51 م
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً فى البورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 7.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 482 مليون جنيه، تلتها "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 300.2 مليون جنيه.
 
   
وجاءت فى المركز الثالث " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 71.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 289.9 مليون جنيه، تلتها " أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 335.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 221.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 64.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 178.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 36.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 167 مليون جنيه، تلتها "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 10.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 163.8 مليون جنيه، ثم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول 8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 132.5 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 3.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.5 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة

بورصه

البنك التجارى




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة