الاتصالات تكشف ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ245 مليون جنيه

كشفت بيانات مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال إلى 245 مليون جنيه لعدد 2618 رائد أعمال ينفذون 3112 فكرة، توفر 1631 فرصة عمل حتى نهاية فبراير الماضى.

وأظهرت البيانات، أن المركز دعم 392 من الشركات الناشئة، كما ساهم فى بناء قدرات أفراد 15455 متدربًا، من خلال مجمعين للإبداع، فيما بلغت عدد الشركات المنشأة 171 شركة، وبلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 465 فردًا، فيما بلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 50 كيانا.

ويهدف مركز الإبداع إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطنى، وقد أعلن الدكتور طارق كامل عن بدء العمل رسميًا فى المركز بالقرية الذكية يوم 27 من سبتمبر 2010.

وكشف حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق عن إطلاق دورتين جديدتين من برامج دعم الإبداع؛ أولهما الدورة الثالثة عشر من برنامج "تسريع الأعمال"، وبرنامج آخر باسم "start it".