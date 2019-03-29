video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال فبراير..

الاتصالات تكشف ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ245 مليون جنيه

الجمعة، 29 مارس 2019 08:00 ص
الاتصالات تكشف ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ245 مليون جنيه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

كشفت بيانات مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال إلى 245 مليون جنيه لعدد 2618 رائد أعمال ينفذون 3112 فكرة، توفر 1631 فرصة عمل حتى نهاية فبراير الماضى.

وأظهرت البيانات، أن المركز دعم 392 من الشركات الناشئة، كما ساهم فى بناء قدرات أفراد 15455 متدربًا، من خلال مجمعين للإبداع، فيما بلغت عدد الشركات المنشأة 171 شركة، وبلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 465 فردًا، فيما بلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 50 كيانا.

ويهدف مركز الإبداع إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطنى، وقد أعلن الدكتور طارق كامل عن بدء العمل رسميًا فى المركز بالقرية الذكية يوم 27 من سبتمبر 2010.

وكشف حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق عن إطلاق دورتين جديدتين من برامج دعم الإبداع؛ أولهما الدورة الثالثة عشر من برنامج "تسريع الأعمال"، وبرنامج آخر باسم "start it".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط: تمويلنا بلغ 3 مليارات و225 مليون جنيه خلال 25 سنة وفرت 428 ألف فرص عمل.. و371 مليونا قروض فى 2018.. وندعم رواد الأعمال لخلق وظائف وحياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا

رواد الاعمال

الاتصالات

شركات ناشئة

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة