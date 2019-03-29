الاتحاد الأوروبى: تواجد طائرات عسكرية فى فنزويلا يساهم فى تعقيد الامر

كتبت فاطمة شوقى

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن تواجد طائرات عسكرية روسية فى فنزويلا يساهم فى تصعيد الوضع المعقد أصلا فى البلاد.

ووفقا لوكالة "أوروبا بريس" فإن الاتحاد الأوروبى يسعى ضمن مجموعة الاتصال الدولية لفنزويلا للدفع باتجاه حل سياسى للأزمة فى البلاد.

ومن المقرر أن تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيرينى فى الاجتماع الثانى لمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التى تضم دولاً من التكتل الموحد وأخرى من أمريكا اللاتينية.

وسيناقش المشاركون الذين سيجتمعون فى الإكوادور، مسائل تتعلق بتأمين ضمانات وشروط لعملية انتخابية سليمة، وآليات توصيل المساعدات الإنسانية للشعب فى فنزويلا.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر فى وقت سابق تخصيص مبلغ إضافى يصل على 50 مليون يورو لتوصيل مساعدات إنسانية لفنزويلا، عن طريق هيئات ووكالات الأمم المتحدة العاملة ميدانياً.

وتعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة زاد من حدتها التجاذب الحاصل بين الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيساً، بدعم من الولايات المتحدة والغرب.