إيقاف تونسيين اثنين للاشتباه في تخابرهما مع أطراف أجنبية

تونس (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية على خلفية الاشتباه بالتخابر مع أطراف أجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم /الجمعة/ أن العملية تمت مساء أمس /الخميس/ على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ عام 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على العديد من الوثائق السرية المتضمنة بيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة؛ بغرض استعمالها في تونس، ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات الاتصالات، ولا تزال التحريات مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.