video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إيقاف تونسيين اثنين للاشتباه في تخابرهما مع أطراف أجنبية

الجمعة، 29 مارس 2019 05:03 م
إيقاف تونسيين اثنين للاشتباه في تخابرهما مع أطراف أجنبية شرطة تونس
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية على خلفية الاشتباه بالتخابر مع أطراف أجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم /الجمعة/ أن العملية تمت مساء أمس /الخميس/ على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ عام 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على العديد من الوثائق السرية المتضمنة بيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة؛ بغرض استعمالها في تونس، ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات الاتصالات، ولا تزال التحريات مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط: العالم العربى لا زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة

تونس

اخبار تونس

تونس الان

تخابر




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة