إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية وإرتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1006 مللى بار وحالة البحر مضطربة جدا .

وتم اتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .