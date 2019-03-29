إحالة 5 إرهابيين من تنظيم داعش إلى المحكمة العسكرية اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

أصدرت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، قرارا بإحالة 5 سوريين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلى المحكمة العسكرية، وذلك لارتكابهم جرائم إرهابية ضد أفراد من قوات الجيش اللبناني إبان المواجهات مع عناصر التنظيم خلال عام 2014 في بلدة (عرسال) القريبة من الحدود السورية.

وتضمن قرار الاتهام الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، ارتكاب المتهمين الخمسة لجرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والاشتراك في تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش اللبناني في معركة عرسال عام 2014 ، والقتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي واختطاف عناصر عسكرية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بصورة غير قانونية.