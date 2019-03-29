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أوكرانيا تحرم 2.5 مليون من مواطنيها من التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 29 مارس 2019 08:49 م
أوكرانيا تحرم 2.5 مليون من مواطنيها من التصويت فى الانتخابات الرئاسية أوكرانيا
أ ش أ
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تنتهى فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، رسميًا الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التى ستجرى يوم الأحد 31 مارس الجارى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن 2.5 مليون مواطن أوكرانى يقيمون فى روسيا لن يتمكنوا من التصويت فى الانتخابات بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضى الروسية.


واتخذت لجنة الانتخابات الأوكرانية هذا القرار فى أول أيام الحملة الانتخابية 31 ديسمبر الماضي، وبموجب القرار أغلقت المراكز الخمسة الموجودة فى روسيا، (فى السفارة الأوكرانية فى موسكو، والقنصليتين العامتين فى روستوف على الدون وسان بطرسبورج، والقنصليتين فى يكاترينبورج ونوفوسيبيرسك(.


وفسر وزير الخارجية الأوكرانى بافيل كليمكين، هذا القرار بالمخاوف بشأن أمن المواطنين الأوكرانيين فى روسيا، سواء أعضاء اللجان الانتخابية فى مراكز الاقتراع أو الناخبين.


بالإضافة إلى ذلك، منعت أوكرانيا المراقبين الروس من حضور الانتخابات الأوكرانية. وأكدت روسيا أن هذا القرار الأوكرانى غير شرعى لكون المراقبين الروس معتمدين لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.


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