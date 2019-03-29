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أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2019 بسوق العبور

الجمعة، 29 مارس 2019 02:01 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2019 بسوق العبور سمك _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 24 – 26 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 80 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 34 - 40 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 170 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 34 - 40 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 34- 40 جنيها، والبربون 1 بلغ من 34 - 40 جنيها.
 

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