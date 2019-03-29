أسعار الخضار اليوم الجمعة 29-3-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 9 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.50 – 4.5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25 – 6.25 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 – 7 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 9 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.