video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: صدام بين ترامب وجيمس كومى بشأن نتائج تقرير روبرت مولر

الخميس، 28 مارس 2019 09:23 ص
CNN: صدام بين ترامب وجيمس كومى بشأن نتائج تقرير روبرت مولر ترامب وجيمس كومى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الشعور السيئ المتبادل بين مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أقاله بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة، قد عاد إلى العلن فى مقابلتين أجراها كلاهما أمس الأربعاء، فى أعقاب انتهاء تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الصراع الجديد أعاد إلى دائرة الضوء لغز علاقتهما القصيرة الكارثية فى بداية رئاسة ترامب، والتى أغرقت الإدارة فى أزمة وأدت على تعيين المحقق الخاص.

ففى مقابلته مع "فوكس نيوز"، هاجم ترامب كومى ووصفه بالرجل المروع وانتقد فريقه فى قيادة الإف بى أى ووصفهم بأنه ليس بنظيف.

وكان بيان وزير العدل الأمريكى ويليام بار يوم الأحد الماضى قد أشار إلى أن تحقيق مولر لم يستنتج أن أعضاء من حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية فى أنشطتها للتدخل فى الانتخابات، وقال بار إن الأدلة التى تم جمعها خلال تحقيقات المحقق الخاص ليست كافية لتوجيه اتهام بعرقلة سير العدالة، فيما مثل انتصارا سياسيا هائلا لترامب.  لكن ما أثار حيرة كومى أن مولرما تم التوصل إليه فى مسألة عرقلة العدالة، التى بدأت جذورها بنسبة كبيرة فى قرار إقالته فى مايو 2017. وكان ترامب قد قال على التلفزيون إنه كان لديه دوافع لإقالة كومى بشأن إشرافه على تحقيقات روسيا.

وعلق كومى على ما تم الإعلان عنه بشأن تحقيقات مولر، وقال فى مقابلة مع شبكة "إن بى سى" إنه لديه الكثير من الأسئلة حول ما يتعلق بنتائج عرقلة سير العدالة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الأمور غير المفهومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يمنح "ميدالية الشرف" لأسرة ضابط أمريكى قتل فى العراق

صور.. ترامب يمنح "ميدالية الشرف" لأسرة ضابط أمريكى قتل فى العراق

روسيا: على ترامب إخراج قواته من سوريا قبل مطالبتنا بالانسحاب من فنزويلا

ترامب يستقبل زوجة زعيم المعارضة الفنزويلى بالبيت الأبيض

الجولان كارت نتنياهو الرابح بانتخابات الكنيست.. إعلان ترامب منح رئيس وزراء إسرائيل قبلة الحياة.. ارتفاع شعبية "بنيامين" بعد وصولها للحضيض.. استطلاعات الرأى تمنحه 28 مقعداً بدلاً من 26.. وجنتس يخشى المفاجأة

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

جيمس كومى

روبرت مولر

تحقيقات روسيا




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة