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وزير الصحة الجيبوتى يكرم القافلة الطبية لجامعة أسوان

الخميس، 28 مارس 2019 06:34 م
وزير الصحة الجيبوتى يكرم القافلة الطبية لجامعة أسوان القافلة الطبية
أسوان - عبد الله صلاح
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كرم الدكتور جامع علمي عكيه ، وزير الصحة في جيبوتي ، أعضاء القافلة الطبية التي نظمتها كلية الطب بجامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال  الفترة من 23 الي 28 مارس الحالي في جيبوتي تقديرا لجهودهم في نجاح هذه القافلة وذلك بحضور السفير المصري في جمهورية جيبوتى.

وصرح الدكتور عبدالرحمن الطحان ، رئيس القافلة ووكيل كلية الطب في جامعة أسوان أن وزير الصحة في جيبوتي حرص علي تقديم شهادات تقدير لأعضاء القافلة الطبية في ختام اعمالها والتي استمرت لمدة 6 أيام   في مستشفي  مدينه علي صبيح في ظل اقبال ملحوظ من المرضي في جيبوتي .

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، القائم باعمال كلية الطب في جامعة أسوان أن اجمالي عدد الحالات المرضية التي تم توقيع الكشف الطبي عليها خلال فاعليات هذه القافلة يزيد عن 500 حالة بالاضافة الي إجراء أكثر من عملية جراحية مختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الاورام والرمد والانف والاذن والحنجرة.

وأشار الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان انه تم تنظيم هذه القافلة الي دولة جيبوتي الشقيقة تماشيا مع اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ان أسوان هي عاصمة الشباب الافريقي هذا العام ،وبهدف دعم أشقائنا في الدول الافريقية من الناحية الطبية.

 

 


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