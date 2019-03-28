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وزير الرى يختتم زيارته اليوم لسنغافورة بلقاء وزير البيئة والموارد المائية

الخميس، 28 مارس 2019 01:50 م
وزير الرى يختتم زيارته اليوم لسنغافورة بلقاء وزير البيئة والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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اختتم الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى زيارته لسنغافورة بلقاء ماساجوس دو الكفلى وزير البئية والموارد المائية السنغافورى، حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون فى مجالا البحوث والابتكارات المتعلقة بتنمية الموارد المائية من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتحلية مياه البحر.

 تناول اللقاء تعزيز التعاون فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية وادارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية والسياسات والاستراتيجيات التى تضمن حوكمة الإدارة المائية والتعاون فى نقل الخبرات وتكنولوجيا تنفية وتحلية المياه بين البلدين.

وكان الدكتور عبد العاطى قد زار معهد نيانغ للبيئة والموارد المائية الذى يعد أحد افضل مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى فى مجال البيئة والمياه عالميا للتعرف على كنهجية واليات نقل الخبرات والابتكارات من نطاق التجارب إلى التطبيق كن خلال حلول هندسية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

كما قام الوزير أيضا فى ختام بزيارة معهد كيوان يو للسياسات المائية العامة حيث تم التعرف على الخبرات السنغافورية واليات تعزيز فهم الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لادارة المياه والمساهمة فى تحسينها والقيام بابحاث مستقلة فى شراكات مؤسسية وشراكات من شأنها التأثير على الخطاب الموجه فى قضايا المياه واحداث تغيير فى مفاهيم ادارتها.



وفى نهاية تلك الزيارات أعرب عبد العاطى عن سعادته لما رآه من خبرات وابتكارات تكنولوجية متقدمة ومتنوعة يمكن ان تخدم قضايا المياه من خلال التعاون مع الدول التى تعانى ندرة ومحدودية فى الموارد المائية والتى تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية العنيفة التى يشهدها العالم.



هذا وقد وجه الدعوة لوزير البيئة والموارد المائية والشركات المتخصصة والمعاهد التكنولوجيا للمشاركة فى اسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية المقرر انعقاده فى اكتوبر 2019 وتم قبول الدعوة.




 


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