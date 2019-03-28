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وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة

الخميس، 28 مارس 2019 11:33 ص
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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كرم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عدد من الأمهات المثاليات من العاملات بقطاعات الوزارة ،  فى إطار إحتفالات مصر بعيد الأم لعام 2019 .
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى كرم كل من:" أمانى رمزي رياض ، ومنى عبدالسلام إبراهيم ، و سهير حسين بدوي ، وفايزة أحمد على حجازي ، وشهيرة حمدى إبراهيم"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسيدة إيمان السبكى مدير عام الادارة العامة لتكافؤ الفرص.
وأعرب اللواء شعراوى عن سعادته بتكريمه للأمهات المثاليات بالوزارة والإحتفال بهذه المناسبة لإيمانه بالدور الهام الذى تقوم به كل أم وعاملة بالديوان العام للوزارة وكافة الإدارات المحلية بالمحافظات .
ووجه الوزير كل التحية والتقدير للأم المصرية لأنها رمز العطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح والتقديم لمصر .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهن ومجتمعهن، مؤكدًا أن لديها الكثير من لنماذج النسائية المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الإجتماعى والعملى خاصة لما يتحملنه من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمصرنا الغالية . 
و أعربن الأمهات المثاليات المكرمين عن سعادتهن بتكريم الوزير لهن ، وما لمسنه من مشاعر حب وتقدير وإحترام من الوزير ، وقاموا بتقديم الشكر للواء محمود شعراوى لما يوليه من اهتمام خاص بالنواحى الإجتماعية والإنسانية لجميع أبنائه من العاملين بالمحليات .
 
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (1)
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (1)

وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (2)
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (2)

وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (3)
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (3)

وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (4)
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (4)

وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (5)
وزير التنمية المحلية يكرم الأمهات المثاليات بالوزارة (5)
 
 

 


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الام المثاليه

التنميه المحليه

وزير التنميه المحليه

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