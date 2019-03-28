وزير الأوقاف: من يغش الغذاء أو الدواء "قاتل"

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حماية المستهلك تأتى فى أولويات حقوق الإنسان مشيدا بجهود وزير التموبن وجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن التاجر الذى يفهم دينه يقدم صدقه وأمانته على صلاته، والنبى عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن صفات التجار، قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين يوم القائمة ولم يتحدث عن صلاته أو صيامه.

وأضاف وزير الأوقاف أن من أكل سحتا لن ينفعه شيئا من صلاته أو صيامة أو أى شيء وأن التاجر الذى يتدين بشكل مظهرى فقط بذكر بعض الأسماء على متجره مثل الأمانة والصدق أو يحرص على الشكل المظهرى وهذا من أكبر المنافقين وأخطر انواع الغش.

وأشار الوزير إلى أن الغش فى الغذاء أو الدواء أخطر أنواع الغش لأنه يؤدى إلى القتل، وكل من ينتج أطعمة فاسدة تؤدى إلى الوفاة، فهو فى حكم القاتل، وإن كان لا يعلم فإنه يدخل فى حكم القتل شبه العمد، لأنه قاتل نفس ومن هنا تشديد العقوبات إلى أقصى درجة.

وطالب وزير الأوقاف من جهاز حماية المستهلك بإعداد قائمة سوداء لمن يثبت ويتكرر منه الغش يتم نشر اسمه ويكون قائمة بالغشاشين.

وجاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز والدكتورة سلوى شكوى عضو مجلس ادارةٌ جهاز حماية المستهلك والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والعديد من الشخصيات المختصين في المجال .