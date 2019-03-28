وقال رودنى هانتر، عضو البعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة، إن الإعلان الذى وقعه الرئيس الأمريكى، الاثنين، "لا يؤثر على اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ولا يعرض للخطر تفويض أندوف".

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى عقدت بطلب من سوريا، شدد هانتر على أن "لقوة الأمم المتحدة دورا حيويا فى الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا".