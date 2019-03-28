نيفين جامع: نسعى لتطوير خدمات الشباك الواحد لتشجيع شبابنا

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في تقديم خدماته غير المالية بالتوازي مع خدمات التمويل حتى نشجع ابنائنا الشباب على اقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم في جميع مراحل إقامة المشروع من خلال خدمة الشباك الواحد بجميع المحافظات، وذلك لتيسير اجراءات تأسيس وترخيص مشروع جديد او قائم من مكان واحد حيث يضم مجموعة من العاملين بالجهات الحكومية المعنية وجهاز تنمية المشروعات بهدف استخراج المستندات والموافقات اللازمة للمشروع ومنها (التراخيص، السجل التجارى، الرقم القومي للمنشأة، البطاقة الضريبية) هذا بالإضافة الى قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى خلال مراحل الانتاج ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال فتح منافذ تسويقية متنوعة لهم.

يأتى ذلك في إطار الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة الحالية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية بأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة والمعنية بدعم هذا القطاع الهام وتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع الشباب علي التوسع في إقامة هذه المشروعات وضمان استمرارها ونجاحها بما يتيح فرص عمل دائمة ومستقرة.

وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات قد قام بعقد اجتماع للعاملين في مجال الشباك الواحد وحضره العديد من المؤسسات والهيئات المعنية سواء المحلية والدولية وعدد من قيادات الجهاز. حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات منها مناقشة وبحث سبل التعاون والتنسيق بين العاملين في هذا المجال وكيفية تطوير قطاع خدمات الشباك الواحد في مصر ليتكامل مع استراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة الذي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية

وأشارت نيفين جامع إلى تعاون الجهاز مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بهدف بحث كيفية تطوير وتحسين اداء خدمات وحدة الشباك الواحد لتقديم خدمة متكاملة تزيد من معدلات دمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى للمشروعات، حيث تم عمل دراسة تناولت المشاكل والتحديات التى واجهت الجهات المشتركة في الوحدات (مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات الاجتماعية، جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية) وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على تلك المشاكل والوصول الى نموذج موحد للشباك الواحد