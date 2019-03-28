ننشر القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

أعلنت اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات نقابة الصيادلة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، تمهيدا لأجراء عمليات التصويت 16 أبريل المقبل.

وتضمنت القوائم ترشح 13 صيدليا على مقعد النقيب العام.