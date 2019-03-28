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الخميس، 28 مارس 2019 11:18 ص
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ننشر القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة

الخميس، 28 مارس 2019 11:17 ص
ننشر القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات نقابة الصيادلة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، تمهيدا لأجراء عمليات التصويت 16 أبريل المقبل.
 
وتضمنت القوائم ترشح 13 صيدليا على مقعد النقيب العام.
 
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (1)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (1)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (2)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (2)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (3)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (3)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (4)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (4)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (5)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (5)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (6)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (6)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (7)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (7)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (8)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (8)

الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (9)
الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات نقابة الصيادلة (9)
 
 
 

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المرشحين بانتخابات الصيادلة




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