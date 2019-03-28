نقيب الأطباء البيطريين يدعو أعضاء النقابة للمشاركة بالجمعية العمومية.. غدا

دعا الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، كافة أعضاء النقابة، للمشاركة بفعاليات الجمعية العمومية العادية، المقرر لها الثانية ظهر غدا الجمعة، 29 مارس 2019، بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لمتابعة والاستفسار عن كل ما هو غير واضح بالنسبة لهم فى أنشطة النقابة، والميزانية الخاصة بعام 2018، والمقرر طرح تفاصيلها بالعمومية، خاصة لصعوبة توضيح تفاصيل الكثير من الأمور بدقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، فى بيان، أن مشاركة الأعضاء بالعمومية، تتيح لهم فرصة الإطلاع على التجهيزات وعمليات التطوير التى شهدها المركز العالمى، والمقرر افتتاحه غدا أيضا، لافتا إلى أنه يعد قاعدة للتدريب البيطرى فى مصر للأطباء البيطريين، وتجرية تتوسع بها النقابة بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث تم تجهيز القاعات بأفضل الأجهزة، سواء معامل الكمبيوتر أو معامل اللغات، وتوفير بروجيكتور وشاشات تفاعلية، لمنح خدمة تدريبية أفضل، لافتا إلى أنه تم توفير أتوبيس ملحق بالمركز لمنح فرصة للتدريب الحقلى لإثقال قدرات ومهارات الأطباء البيطريين، والتى بدورها تنعكس على إيجابيا على الثروة الحيوانية والأمن الغذائى المصرى.

وأشار العامرى، إلى أن الفعالية الثالثة والمقرر لها غدا الجمعة أيضا، هى افتتاح المقر الدائم لاتحاد الأطباء العرب، عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية وافتتاح المركز العلمى، لتفعيل دور الاتحاد خلال الفترة المقبلة، عقب اختياره رئيسا للاتحاد، ومصر مقرا دائم له، ليكون قاعدة قوية لتحريك ملفات الطب البيطرى على مستوى المنطقة، لصالح الأمن القومى الغذائى العربى.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة لعام 2018، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعلرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، بالإضافة إلى طرح مستجدات الكادر للأطباء البيطريين.