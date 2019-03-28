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نتنياهو يوجه بالاستعداد لمعركة واسعة النطاق على حدود قطاع غزة

الخميس، 28 مارس 2019 03:19 م
نتنياهو يوجه بالاستعداد لمعركة واسعة النطاق على حدود قطاع غزة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتب محمد جمال
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لخوض معركة واسعة فى حال فشل الخيارات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، عن نتنياهو قوله، بعد تفقد القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، "أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق".

وتابع: "فليعلم جميع المواطنين أننا لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى".

 


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