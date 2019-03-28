نتنياهو يوجه بالاستعداد لمعركة واسعة النطاق على حدود قطاع غزة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لخوض معركة واسعة فى حال فشل الخيارات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.