video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موديز: الأزمة السياسية فى الجزائر تعمق التحديات المالية

الخميس، 28 مارس 2019 02:02 م
موديز: الأزمة السياسية فى الجزائر تعمق التحديات المالية وكالة موديز
رويترز
إضافة تعليق
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.
 
وبات الجيش الجزائري واثقا على ما يبدو من إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما، بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
 
وتعد الخطوة إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.
 
وقالت موديز في تقرير مساء أمس الأربعاء "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".
 
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن كبار موردى الغاز لأوروبا.
 
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبى.
 
ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط فى الآونة الأخيرة.
 
وقالت موديز "بدأ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو، من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ".
 
لكن مسؤولا بوكالة الطاقة الدولية قال يوم الثلاثاء إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

وكالة موديز

التصنيف الائتماني

الجزائر

الاقتصاد

التقييم الائتماني

موديز




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة