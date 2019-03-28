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مصلحة الضرائب: 73 % قيمة إيراداتنا بالموازنة.. وميكنة الأعمال الضريبية

الخميس، 28 مارس 2019 07:51 م
مصلحة الضرائب: 73 % قيمة إيراداتنا بالموازنة.. وميكنة الأعمال الضريبية عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
كتب إبراهيم حسان
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كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، عن قيمة حصيلة الضرائب بالموازنة العامة للدولة، موضحا أنها تمثل حوالى 73 % من الإيرادات.

وأكد حسين، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم تشكيل 9 مجموعات لدراسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية لتحسين عملها، ضمن اهتمام الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتطوير مصلحة الضرائب منذ توليه حقبة المالية فى الحكومة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم التغلب على كافة الصعوبات بمصلحة الضرائب والتى كانت تواجهها، وخلال الشهر الجارى سيتم حلها بالكامل، مشيرا إلى ميكنة الأعمال الضريبية، وبدأ هذا بالإقرارات الضريبية التى تم ميكنتها.


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رئيس مصلحة الضرائب

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