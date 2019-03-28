مصرع 32 شخصا بعد اصطدام شاحنة بحشد فى جواتيمالا

جواتيمالا سيتى(رويترز)

ذكرت السلطات أن شاحنة صدمت حشدا فى غرب جواتيمالا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا.

وقال سيسليو تشيكا المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية لرويترز إن الشاحنة صدمت مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا على الطريق لتفقد شخص آخر صدمته سيارة.

وقال وزير الصحة كارلوس سوتو للإذاعة المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا بينما نُقل تسعة أشخاص إلى المستشفى فى حالة حرجة.

ووقع الحادث فى بلدية ناوالا غربى جواتيمالا سيتى.

وكتب الرئيس جيمى موراليس على تويتر "فى الوقت الراهن ننسق الجهود لتقديم الدعم الكامل لأقارب الضحايا. أتقدم لهم بخالص التعازى".

ويعد الحادث من أسوأ الحوادث المرورية التى تشهدها جواتيمالا فى الأعوام القليلة الماضية. وفى عام 2013 سقطت حافلة من على جرف فى منطقة ريفية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة العشرات.