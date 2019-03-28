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مسئول بالجامعة العربية: واشنطن لم تعد وسيطا مقبولا فى التسوية بالشرق الأوسط

الخميس، 28 مارس 2019 12:17 م
مسئول بالجامعة العربية: واشنطن لم تعد وسيطا مقبولا فى التسوية بالشرق الأوسط ترامب يوقع مرسوما بضم الجولان
موسكو(أ ش أ)
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أكد سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا جابر حبيب جابر، أن واشنطن لم تعد وسيطا مقبولا فى عملية التسوية بالشرق الأوسط، لما تظهره من انحياز كلى لجانب إسرائيل والمتمثل بإجراءات الولايات المتحدة الأحادية فى ملفات عدة كالقدس والاستيطان.

وأشار سفير الجامعة العربية - فى تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك، اليوم الخميس، إلى أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يمثل ردة خطيرة فى موقف واشنطن من النزاع العربى الإسرائيلى.

وقال جابر: "إن جامعة الدول العربية تدعو دائما إلى التمسك الصارم بالقرارات الدولية ذات الشأن، ولدينا لائحة طويلة من قرارات مجلس الأمن الدولى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التى لم يتم تنفيذها".

وأضاف: "فيما يتعلق بصفقة القرن، فهى عبارة عن تسريبات وبالونات اختبار وكل القراءات فى هذا الموضوع اجتهادات، والأمريكان أنفسهم يحيطون بالكتمان".. لافتا إلى أنه حتى الآن لا يعرف أى طرف ماهى هذه الصفقة.

وشدد السفير على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الطرف المتشدد فى إسرائيل، من خلال منحها هذه الهدايا قبل الانتخابات الإسرائيلية وإعطاء فرصة لنيتنياهو للفوز مجددا على حساب ربما قوى أخرى قد تكون مواقفها أقل تشددا فى التعاون مع الفلسطينيين فى مشروع إقامة الدولتين أو قضايا أخرى.

 


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