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مركز تحديث الصناعة يشارك بورشة عمل لحماية حقوق الملكية الفكرية للحرف اليدوية

الخميس، 28 مارس 2019 07:47 م
مركز تحديث الصناعة يشارك بورشة عمل لحماية حقوق الملكية الفكرية للحرف اليدوية مكتبة الإسكندرية
كتب إسلام سعيد
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شارك مركز تحديث الصناعة في ورشه عمل لحماية حقوق الملكية الفكرية للحرف اليدوية والتي تم تنظيمها في إطار مشروع الملكية الفكرية والسياحة والثقافة والذي تنفذه الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية "ًWIPO". 
 
وعقدت الورشة علي مدار يومين بمقر مكتبة الاسكندرية في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر واستهدفت عرض آاليات الملكية الفكرية التي من شأنها حماية التراث المصري والعاملين بمجال الحرف اليدوية.
 
 
وشهدت الورشة عدد من المحاضرات التي تناولت أهمية التراث المصري، حيث تضمنت فعاليات ورشة العمل عرض بانوراما للحضارة المصرية ومناقشات واسعة حول كيفية أستخدام آليات الملكية الفكرية لحمايه أفكار ومنتجات أصحاب الحرف والمصممين.
 
وأشاد الحاضرون بدور مركز تحديث الصناعة في جمع المئات من أصحاب الحرف اليدوية تحت مظلة برنامج التنمية المستدامة "كريتيف إيجيبت" الذي أطلقه عام 2015 ضمن جهوده في دعم الإبداع والابتكار.
 
 
وأصدرت الورشة توصياتها بضروره الاهتمام بالتوعيه بحقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات والوزرات، وكذلك تسجيل علامات جماعية للتجمعات الحرفيه بهدف حمايه المؤشرات الجغرافية المصرية.
 
وأوصت أيضا بأن يكون مركز تحديث الصناعة هو حلقة الوصل بين صغار المصنعين واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وتنظيم معارض دوريه لعرض المنتجات الحرفية تحت العلامة التجارية كريتيف إيجيبت لتشمل كافة المحافظات.
 
 
 
 

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اخبار الاقتصاد

تحديث الصناعة

الحرف اليدوية




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