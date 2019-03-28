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محمد بن زايد عن زيارته إلى مدينة العلمين: مصر تمضى بثبات نحو التنمية والازدهار

الخميس، 28 مارس 2019 06:56 م
محمد بن زايد عن زيارته إلى مدينة العلمين: مصر تمضى بثبات نحو التنمية والازدهار الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وقال محمد بن زايد: "زرت أخي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة واطلعنا على المشاريع السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء.. الشقيقة مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار".

محمد بن زايد
 

وأضاف: "سعدت برفقة أخى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة متحف العلمين العسكرى الذي زاره الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه فى عام 1992.. المتحف سجل يوثق تاريخ معارك العلمين الفاصلة التى نشبت خلال الحرب العالمية الثانية.. ستظل مصر العمق الإستراتيجي للعرب وبوابة السلام والاستقرار للمنطقة".

محمد بن زايد 2
 

كان قد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

يذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أكد أن الرئيس وولى عهد أبو ظبى قاما بعد ذلك بزيارة متحف العلمين العسكرى، والذى يمثل تخليدًا لمعركة العلمين التى كانت السبب الرئيسى فى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والطائرات التى استخدمت فى معركة العلمين، كما يضم قاعات عرض للمقتنيات العسكرية وخرائط سير المعارك، فضلًا عن قاعة توضح دور مصر العسكرى خلال الحقب التاريخية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.

 


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مدينة العلمين

العلمين

محمد بن زايد

بن زايد

متحف العلمين العسكرى

متحف العلمين




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