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محكمة روسية تقرر اعتقال متورط فى تفجيرات مترو موسكو 2010

الخميس، 28 مارس 2019 09:52 م
محكمة روسية تقرر اعتقال متورط فى تفجيرات مترو موسكو 2010 تفجيرات روسيا - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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أصدرت محكمة باسمانى في موسكو، قرارا يجيز اعتقال المسلح المحتجز فى داغستان ماجوميد نوروف، المتهم بالتدبير لعمليتين إرهابيتين في مترو موسكو في عام 2010، وذلك لمدة شهرين.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه وفقا للمحققين، فإن المعتقل عضو في عصابة مسلحة يتزعمها فاغابوف، الذي قتل عام 2010.

وكانت أجهزة الأمن في جمهورية داغستان الروسية، أعلنت أن عصابة "فاغابوف" المتورطة في تدبير تفجيرات انتحارية في 29 مارس 2010 في محطتي مترو لوبيانكا وبارك كولتوري بموسكو"، تسببت بمقتل 40 مواطنا وجرح زهاء 100 آخرين.

 

 

 

 


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