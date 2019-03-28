محكمة امريكية تحكم بالسجن مدى الحياة ضد متهم باغتصاب وقتل شابة مسلمة

واشنطن (أ ش أ)

أصدرت محكمة أمريكية اليوم حكما بالسجن مدى الحياة ضد مهاجر غير شرعى بالولايات المتحدة اتهم باغتصاب وقتل شابة مسلمة بعد خروجها من صلاة الفجر بأحد مساجد ولاية (فرجينيا) الأمريكية في منتصف عام 2017.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المتهم دارون مارتنيز قام بمطاردة المجنى عليها (نابرة حسنين، 17 عاما) بعد خروجها مع صديقاتها من المسجد وقام بقتلتها بعد اغتصابها وإلقاء الجثة فى الماء.

واعترف المتهم - وهو مهاجر من السلفادور يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير مشروع - بارتكاب جريمة الاغتصاب والقتل، حيث أصدر القاضى حكما بسجنه مدى الحياة مع حرمانه من الحق في الحصول على إفراج مشروط.

وكانت هذه الجريمة البشعة قد أثارت - فور وقوعها - قلقا كبيرا بعد الكشف عن أن ارتكابها جاء فى إطار مشاعر "العداء للإسلام".