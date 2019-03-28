محافظ جنوب سيناء يدعو قنصل فرنسا لحضور الاحتفالية السنوية للسلام بسانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الأربعاء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ فرانسوا بوجو القنصل الفرنسى بمصر وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا والتعاون فى كافة المجالات المختلفة.

وأشار السفير إلى إعجاب الشعب الفرنسى بالثقافة والحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أنه سيقوم بجولة بمدينة شرم الشيخ وسيلتقى بالرعايا الفرنسيين الذين اختاروا المعيشة فى شرم الشيخ الجميلة للتعرف على احتياجاتهم.

كما رحب المحافظ بالقنصل على أرض مدينة السلام وتمنى تطور تلك العلاقات ونموها وخاصة فى مجال تنشيط السياحة الفرنسية لشرم الشيخ، ودعا القنصل لحضور الاحتفالية السنوية للسلام بمدينة سانت كاترين ليشهد مدى الأمن والأمان الذى تنعم به المحافظة خاصة أن تلك الاحتفالية يحضرها وفود من دول عديدة وتقام فى أعماق جبال سانت كاترين وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ للسفير بعض الهدايا التذكارية.