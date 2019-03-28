محافظ الجيزة: 3 ملايين مواطن أجروا الفحص خلال مبادرة 100 صحة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانتهاء من مسح 3 ملايين مواطن بالمحافظة بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي)، والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة ) منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى أول مارس الجارى وحتى أمس.

وقال المحافظ إن المبادرة شهدت منذ انطلاقها إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بنطاق المحافظة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو العيادات المتنقلة لافتا إلى أن المستهدف من توقيع المسح الطبى عليه يصل إلى 5.3 مليون مواطن .

وأضاف إلى أنه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشؤن الصحية ويقوم على المبادرة 5769 متخصص بمختلف التخصصات وتخصيص 14 مركزا لعلاج فيروس (سى) للحالات المصابة و15 مركز لحالات الاحالة والفحص والعلاج لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم.

وكلف المحافظ منير أنور مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمبادرة لضمان حسن سير العمل وعرض أى معوقات على الفور قد تواجه الحملة وسرعة القضاء عليها حيث تم تفقد مستشفيات أم المصريين العام وبولاق الدكرور العام ومستشفى إمبابة العام ومستشفى التحرير العام ومستشفى صدر الجيزة وثلاث وحدات رعاية صحية أولية بادارات جنوب الجيزة وبولاق الدكرور .