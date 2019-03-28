لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. ضع البنجر على الأطعمة المحتوية على الملح

كتبت أمل علام

كشفت جمعية القلب الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الخميس، أن دراسة حديثة أجريت على الفئران ،أظهرت أن إضافة كميات صغيرة من البنجر، أو النترات الغذائية إلى الأطعمة المالحة قد يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم.



البنجر يساعد على خفض ضغط الدم

رغم أن النتائج التي توصلت إليها الحيوانات قد لا تترجم إلى البشر، يأمل الباحثون في الدراسة الجديدة التي نشرت يوم الخميس في مجلة Hypertension التابعة للجمعية الأمريكية للقلب في التوصل لأداة جديدة للمساعدة في مكافحة النظم الغذائية عالية الملح، وهو عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم .

وأضاف التقرير على مستوى العالم، يستهلك معظم الناس ضعف مستوى الملح الموصى به، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يسهم ارتفاع استهلاك الصوديوم وعدم كفاية البوتاسيوم في ارتفاع ضغط الدم ،وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





البنجر وفاوائده على خفض ضغط الدم

شجع الخبراء الطبيون الناس منذ فترة طويلة ليس فقط على تناول كميات أقل من الملح، ولكن أيضًا لتناول المزيد من الفواكه، والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، مما يقلل من آثار الصوديوم على صحة القلب والأوعية الدموية، لكن الناس لا يتبعون هذه النصيحة دائمًا.



ضعى قليل من البنجر على الاطعمة المحتوية على الملح

إن معرفة كيفية تأثير النترات الغذائية على الصحة قد توسعت بشكل كبير منذ عام 1998، عندما مُنحت جائزة نوبل لاكتشاف أن أكسيد النيتريك، يمكن أن يقلل من ضغط الدم، منذ ذلك الحين تعلم العلماء فائدة النترات الغذائية على القلب والأوعية الدموية.

تم إعطاء الفئران الحساسة للملح كميات صغيرة من عصير البنجر، أو النترات الغذائية، والتي توجد في الخضروات الجذرية، والمورقة مثل السبانخ، والخس والكرفس، ووجد الباحثون أن كلا من العصير ومكمل النترات يزيدان بنسبة 100 مرة عن البوتاسيوم في حماية الفئران من الزيادات التي يسببها الملح في ضغط الدم.

وقال التقرير إنه إذا كان من الممكن تكرار هذه النتائج في البشر، فإنها يمكن أن توفر طريقة لخفض ضغط الدم المرتفع الناجم عن الملح ببساطة عن طريق إضافة تركيز نترات إلى بعض الأطعمة المالحة.

وقال التقرير نقترح على الشركات المصنعة للمنتجات المصنعة المحتوية على الملح أن تضيف كمية صغيرة جدا من الخضروات الغنية بالنترات.