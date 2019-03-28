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لبنان : الحريري يعود إلى بيروت بعد خضوعه لقسطرة وتركيب دعامة في القلب

الخميس، 28 مارس 2019 11:00 م
لبنان : الحريري يعود إلى بيروت بعد خضوعه لقسطرة وتركيب دعامة في القلب سعد الحريرى
بيروت )أ ش أ(
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عاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، مساء اليوم الخميس ، إلى العاصمة بيروت قادما من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أن قضى فترة نقاهة قصيرة في أعقاب إجرائه يوم الإثنين الماضي عملية قسطرة في أحد شرايين القلب مع تركيب دعامة داخل إحدى المستشفيات الفرنسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية - في بيان له مساء اليوم - أن الحريري سيستأنف نشاطه الرسمي مع بداية الأسبوع المقبل.

وكان الطبيب الخاص بالحريري الدكتور عصام ياسين، أكد أن العملية التي أجريت صباح يوم الإثنين الماضي، قد تكللت بالنجاح، وأن الحريري في حالة صحية جيدة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الطبي تم على سبيل الوقاية.

 

 


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