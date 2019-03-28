video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمدة ساعة..

كهرباء القليوبية: المحافظة تشارك فى "ساعة الأرض" بتخفيف الأحمال على الشبكات

الخميس، 28 مارس 2019 12:00 ص
كهرباء القليوبية: المحافظة تشارك فى "ساعة الأرض" بتخفيف الأحمال على الشبكات ساعة الأرض - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة للمشاركة فى الحدث العالمى السنوى "ساعة الأرض السبت المقبل الموافق 30 مارس، من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم، من خلال تخفيف الأحمال خلال هذه الساعة ما عدا المستشفيات.

 

وأكدت وكيل وزارة الكهرباء، أن الهدف من هذه المشاركة هو المساهمة فى ترشيد الطاقة، وتم النشر من خلال وسائل الإعلام بالمحافظة لتوعية جميع المواطنين للمشاركة فى الحدث بتخفيف الأحمال الغير ضرورية، وذلك أيضا فى إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

 

جدير بالذكر أن ساعة الأرض، هى حدث عالمى سنوى من تنظيم الصندوق العالمى للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 -فى توقيت الدولة المحلى، يوم السبت فى شهر مارس، وذلك لرفع الوعى بخطر التغير المناخي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يشارك فى مجلس جامعة بنها ويناقش مشكلات المحافظة

جامعة بنها توقع عقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء 10 غرف عمليات

معلم يعتدى على طالب بالضرب والسب لتحدثه أثناء الحصة بمدرسة فى بنها

سقوط مهندس يتزعم عصابة لسرقة بطاريات شبكات المحمول بشبين القناطر

أخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

ساعة الأرض

كهرباء القليوبية




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة