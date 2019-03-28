كهرباء القليوبية: المحافظة تشارك فى "ساعة الأرض" بتخفيف الأحمال على الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة للمشاركة فى الحدث العالمى السنوى "ساعة الأرض السبت المقبل الموافق 30 مارس، من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم، من خلال تخفيف الأحمال خلال هذه الساعة ما عدا المستشفيات.

وأكدت وكيل وزارة الكهرباء، أن الهدف من هذه المشاركة هو المساهمة فى ترشيد الطاقة، وتم النشر من خلال وسائل الإعلام بالمحافظة لتوعية جميع المواطنين للمشاركة فى الحدث بتخفيف الأحمال الغير ضرورية، وذلك أيضا فى إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

جدير بالذكر أن ساعة الأرض، هى حدث عالمى سنوى من تنظيم الصندوق العالمى للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 -فى توقيت الدولة المحلى، يوم السبت فى شهر مارس، وذلك لرفع الوعى بخطر التغير المناخي.