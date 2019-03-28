فيديو وصور.. شرطية أمريكية ترتكب خطأ قاتلا أثناء فض مشاجرة ..ماذا فعلت؟

كتب محمد رضا

ارتكبت شرطية أمريكية، خطأ قاتلًا، أثناء محاولتها فض مشاجرة بين شخصين، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلقة فى كتفه، حيث قالت قناة "ABc 13"، إن الشرطية كانت تريد استخدام صاعق الكهرباء لفض المشاجرة، لكنها أخرجت المسدس بدلا منه وأطلقت رصاصة بالخطأ.

يظهر مقطع فيديو لضابطة شرطة كانساس وهى تطلق النار على الرجل، فيما أفادت "لورانس جورنال ورلد"، بأن شريط الفيديو المقدم استجابةً لطلب التحقيقات المفتوحة، التقط من سيارة دورية الضابط الذى رصد محاولة السيطرة على شخص يدعى أكيرا لويس، بسبب انتهاك حزام الأمان فى مايو 2018 بالقرب من وسط مدينة لورانس، وهى القضية المتهم فيها ضابط بالاعتداء على رجل أسود عندما رفض تقديم الهوية واستمر فى الجدال، فيما تم استدعاء ضابط الاحتياط بريندلى بلود، وهى سيدة بيضاء أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكيرا لويس، عولج فى المستشفى ووجهت إليه تهم عدة، بما فى ذلك مواجهة ضابط إنفاذ القانون، فيما قالت الإفادة فى الدعوى المرفوعة ضد بريندلى بلود، إنها لم تدرك أنها أطلقت النار على لويس، وقالت "لقد أطلقت النار عليه، وسحبت سلاحى النارى بدلًا من الصاعق الكهربائى".



شرطية أمريكية تطلق النار على رجل بالخطأ



رجل يسقط عقب إصابته برصاص الشرطة الأمريكية



شرطية أمريكية تفض مشاجرة بين شخصين