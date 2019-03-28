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عبور 45 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن

الخميس، 28 مارس 2019 12:44 م
عبور 45 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.5 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 45 سفينة، بحمولة 2.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC PANIT  بحمولة  157 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى السعودية.

 

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشالGENER8 SUPREME ، بحمولة 160 ألف طن قادمة من السعودية، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.  


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