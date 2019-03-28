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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى إلكترونيا.. ويؤكدون: السيستم يعمل

الخميس، 28 مارس 2019 10:28 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى إلكترونيا.. ويؤكدون: السيستم يعمل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى خامس يوم للامتحانات الإلكترونية، مؤكدين أن السيستم يعمل وبعض الطلاب دخل على منصة الامتحان باستخدام التابلت للإجابة عن الأسئلة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة منصة الامتحان ومشكلات التحميل لدى بعض الطلاب من خلال متخصصين.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية الأولى.

 

 

 


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التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى ترم اول

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