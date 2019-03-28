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ضبط مصنع لإنتاج العصائر مجهولة المصدر بالسلام

الخميس، 28 مارس 2019 11:45 ص
ضبط مصنع لإنتاج العصائر مجهولة المصدر بالسلام عصائر مجهولة المصدر-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب مصنع لإنتاج العصائر مجهولة المصدر بالسلام، تم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لقيامه بتصنيع وتعبئه العصائر مجهولة المصدر واستخدام علامات تجارية وهمية. 
 
وداهم رجال المباحث المصنع وضبط كميات قدرها (1,160 طن فواكه متنوعة - 2480 لتر عصائر – 120 كيلو جرام سكر- 4 ماكينات – كمية من المصلقات) وجميعها مجهولة المصدر.
 
وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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