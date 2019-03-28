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الخميس، 28 مارس 2019 02:38 ص
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صور.. ترامب يمنح "ميدالية الشرف" لأسرة ضابط أمريكى قتل فى العراق

الخميس، 28 مارس 2019 02:00 ص
صور.. ترامب يمنح "ميدالية الشرف" لأسرة ضابط أمريكى قتل فى العراق
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منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ميدالية الشرف إلى أسرة الضابط الأمريكى الراحل ترافيس أتكينس، وذلك خلال احتفال بالبيت الأبيض يوم الأربعاء.

وكان الضابط الأمريكى قد قتل فى العراق فى عام 2007، أثناء محاولته صد هجوم استهدف كتيبته.

الرئيس الأمريكى مع نجل الجندى الأمريكى
الرئيس الأمريكى مع نجل الجندى الأمريكى
ابتسامات متبادلة بين الرئيس ونجل الجندى الأمريكى
ابتسامات متبادلة بين الرئيس ونجل الجندى الأمريكى
الرئيس الأمريكى يلقى كلمة
الرئيس الأمريكى يلقى كلمة
الرئيس ترامب يحى نجل الجندى الأمريكى
الرئيس ترامب يحى نجل الجندى الأمريكى
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
ترامب أثناء كلمته
ترامب أثناء كلمته
ترامب محاطا بالحضور أثناء الحفل
ترامب محاطا بالحضور أثناء الحفل
ترامب وأسرة الجندى الراحل
ترامب وأسرة الجندى الراحل
ترامب يطلب من نجل الجندى الأمريكى الراحل إلقاء كلمة
ترامب يطلب من نجل الجندى الأمريكى الراحل إلقاء كلمة
دقيقة صمت حدادا على روح الجندى الراحل
دقيقة صمت حدادا على روح الجندى الراحل
زوجة الجندى الراحل فى حديث مع ترامب
زوجة الجندى الراحل فى حديث مع ترامب
صورة تذكارية مع ميدالية الشرف
صورة تذكارية مع ميدالية الشرف
ميدالية الشرف
ميدالية الشرف

 


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