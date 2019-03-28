صور.. ترامب يمنح "ميدالية الشرف" لأسرة ضابط أمريكى قتل فى العراق

منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ميدالية الشرف إلى أسرة الضابط الأمريكى الراحل ترافيس أتكينس، وذلك خلال احتفال بالبيت الأبيض يوم الأربعاء.

وكان الضابط الأمريكى قد قتل فى العراق فى عام 2007، أثناء محاولته صد هجوم استهدف كتيبته.



الرئيس الأمريكى مع نجل الجندى الأمريكى



ابتسامات متبادلة بين الرئيس ونجل الجندى الأمريكى



الرئيس الأمريكى يلقى كلمة



الرئيس ترامب يحى نجل الجندى الأمريكى



الرئيس دونالد ترامب



ترامب أثناء كلمته



ترامب محاطا بالحضور أثناء الحفل



ترامب وأسرة الجندى الراحل



ترامب يطلب من نجل الجندى الأمريكى الراحل إلقاء كلمة



دقيقة صمت حدادا على روح الجندى الراحل



زوجة الجندى الراحل فى حديث مع ترامب



صورة تذكارية مع ميدالية الشرف