صور.. الطفلة جنات: "نفسى أهل الخير يشترولى ميكروفون للسماعة علشان أسمع"

كتب الأمير نصرى

طفله جميله بريئة مثل الملاك الصغير لا تعرف إلا البكاء بعد أن فقدت السمع منذ 4 أشهر فأحاطها شعور غريب وصعوبه فى التعامل مع الغير الأمر الذى يجعلها تبكى حيث تريد العوده لحالتها الطبيعية كى تلعب مع أصدقائها مره أخرى فى الشارع، وبسبب فقدها السمع خرجت من الحضانة.

قالت والدة جنات ياسر سيد 5 سنوات تقيم 73 شارع عبدالمنعم رياض- جزيرة الدهب - محافظة الجيزة، ابنتى كانت تسمع بشكل طبيعى وفقدت السمع منذ 4 أشهر فذهبت لمعهد السمع والكلام بإمبابة وأجريت لها عدة إشاعات على حسابى الخاص بتكلفة حوالى 1500 جنيه على الأذن.

كما أتممت أوراق خاصة بالتأمين الصحى الخاص بالحضانة التى كانت تذهب إليها والتى خرجت منها بسبب فقدان السمع وقمت بعمل إجراءات استلمت بعدها جهاز خاص لتركيب قوقعة إليكترونية بجوار أذنها اليمنى وتم إجراء العملية فى معهد السمع والكلام يوم 1-12-20018 ولكن بعد استلام الجهاز وتركيبة سقط منه الميكروفون فى أحد الشوارع دون علمى وتم تحرير محضر بذلك حمل رقم 210 إدارى قسم شرطة الطالبية، وبعدها ذهبت للشركة التى استلمت منها الجهاز للاستعلام عن إمكانية إستلام جهاز بديل ولكنها قالت إن التأمين الصحى لا يعطى إلا جهاز واحد فقط وأعطوا لى قائمة بأسعار الميكروفونات كى أذهب بها لأى جمعيه خيرية ولكن لم يقف أحد بجانبى.

وكان الفحص الطبى قال إن ابنتى جنات أصيبت بفقد سمعى حسى مفاجئ بالأذنين وتحتاج لجهاز تم إستلامه من التأمين ولكن فقدنا بعدها الميكروفون الذي وقع منها وهى ماشية.

وتابعت الأم أنا مطلقة ولدى بنتين جنات وبسنت تدرس بالصف الخامس الابتدائى وأعيش مع والدى المريض فى شقة بالإيجار وليس لدى أى دخل يساعدنا على المعيشة وسداد إيجار الشقة وإيصالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والدروس الخصوصية لابنتى بسنت ونفسى أهل الخير يساعدونى فى شراء الميكروفون.

للتواصل مع الحالة ت 01127676908



التأمين الصحى



تحرير محضر



جنات ومحرر اليوم السابع



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