video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صوت أمريكا: إدارة تامب تعيد رسم خرائطها الرسمية لتعكس قرار الجولان

الخميس، 28 مارس 2019 12:29 م
صوت أمريكا: إدارة تامب تعيد رسم خرائطها الرسمية لتعكس قرار الجولان ترامب خلال توقيعه قرار الجولان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

نقلت إذاعة صوت أمريكا عن مسئولين بإدارة ترامب قولهم إنهم سيقومون بتحديث خرائط الحكومة الأمريكية لتعكس قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، وهو القرار الذى أثار انتقادات عربية ودولية هائلة لخروجه عن السياسة الدولية إزاء الأرض المحتلة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال لموقع إذاعة "صوت أمريكا" إن تغيير الخرائط سيكون متسقا مع الإعلان الذى وقعه ترامب فى الخامس والعشرين من مارس الجارى، مضيفا أن الولايات المتحدة تعترف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، قال المبعوث الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك إن الخارجية الأمريكية ستعيد رسم الخرائط الرسمية الخاصة بها لتنشرها بمجرد جاهزيتها، وأشار هوك إلى أن "تغييرات الخرائط ستعكس الحقائق على الأرض وحاجة إسرائيل للتأمين والحدود التى يمكن الدفاع عنها"، على حد قوله.

وكان قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان قد أثار انتقادات دولية من مختلف الأطراف، فيما حذر البعض من أنه يقوض مساعى إحلال السلام فى الشرق الأوسط، واعتبر هذا القرار محاولة من ترامب لتعزيز فرص صديقه رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل التى يواجه فيها منافسة شرسة.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجولان السورية خلال حرب يونيو 1967 وأعلنت ضمها لأرضيها فى خطوة لم يعترف بها أى أحد حتى غيرت الولايات المتحدة سياستها الأسبوع الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب والعرب.. 3 قرارات × 3 سنوات غيرت ملامح الشرق الأوسط.. إعلان القدس المحتلة عاصمة إسرائيل.. نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب.. والاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السورية آخر النكبات العربية

مبعوث الصين بالأمم المتحدة: مرتفعات الجولان أرض محتلة

واشنطن تؤكد إبقاء "قوة فض الاشتباك" بالجولان المحتل

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: ندعم سوريا فى استعادة الجولان

روسيا: الجولان "محتلة".. ونطالب أمريكا بالتراجع واحترام ميثاق الأمم المتحدة

الولايات المتحدة

الجولان

الخرائط الامريكية

دونالد ترامب

اسرائيل

اخبار العالم




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة