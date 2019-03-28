صوت أمريكا: إدارة تامب تعيد رسم خرائطها الرسمية لتعكس قرار الجولان

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت إذاعة صوت أمريكا عن مسئولين بإدارة ترامب قولهم إنهم سيقومون بتحديث خرائط الحكومة الأمريكية لتعكس قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، وهو القرار الذى أثار انتقادات عربية ودولية هائلة لخروجه عن السياسة الدولية إزاء الأرض المحتلة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال لموقع إذاعة "صوت أمريكا" إن تغيير الخرائط سيكون متسقا مع الإعلان الذى وقعه ترامب فى الخامس والعشرين من مارس الجارى، مضيفا أن الولايات المتحدة تعترف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، قال المبعوث الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك إن الخارجية الأمريكية ستعيد رسم الخرائط الرسمية الخاصة بها لتنشرها بمجرد جاهزيتها، وأشار هوك إلى أن "تغييرات الخرائط ستعكس الحقائق على الأرض وحاجة إسرائيل للتأمين والحدود التى يمكن الدفاع عنها"، على حد قوله.

وكان قرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان قد أثار انتقادات دولية من مختلف الأطراف، فيما حذر البعض من أنه يقوض مساعى إحلال السلام فى الشرق الأوسط، واعتبر هذا القرار محاولة من ترامب لتعزيز فرص صديقه رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل التى يواجه فيها منافسة شرسة.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجولان السورية خلال حرب يونيو 1967 وأعلنت ضمها لأرضيها فى خطوة لم يعترف بها أى أحد حتى غيرت الولايات المتحدة سياستها الأسبوع الماضى.