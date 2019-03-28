شكرى يتوجه لتونس للمشاركة باجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

كتب : أحمد جمعة

فور انتهاء زيارته الجارية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، صباح غد الجمعة إلى تونس العاصمة؛ بهدف المشاركة فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمُقرر عقده يوم غد.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يشهد مناقشة مسائل التعاون العربى المشترك وسبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المقررة فى نهاية الشهر الجارى بتونس.