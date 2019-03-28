سقوط 10 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 10متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.م.ن"24 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من مخدرالهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.س.أ"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"سنجة".

وتم ضبط المتهم "السيد.ع.م"36 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالعزيز.م.خ"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع"25 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وليد.م.ص"34 عام عاطل مقيم فنارة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هانى.م.ع"44 عام عاطل مقيم ابوعطوة بحوزته 16 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

والقت المباحث القبض على المتهم "محمد.ع.ع"32 عام مقيم تل البلد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام والمتهم "حسام.أ.ل"22 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسام.ط.ال"29 عام عاطل مقيم زفتى غربية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه".

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.