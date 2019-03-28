رابطة العالم الإسلامى توقع اتفاقية تعاون مع صندوق دعم الثقافة والعلوم بروسيا

كتب إسماعيل رفعت

وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الاسلامي وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتعليم التابع لحكومة روسيا الاتحادية ومقره موسكو، ممثلاً بمدير الصندوق ألكسندر فلاديميروفيتش جدانوف، حيث أكدت الاتفاقية استنادها على الرغبة المتبادلة في ترسيخ الأخلاق العالية والإنسانية والاعتدال في مواطني بلدانهما، وتجنب التطرف في الدين، ونشر التسامح والمحبة للوطن واحترام القانون والحوار السلمي وحسن الجوار مع الأديان والثقافات الأخرى.



توقيع اتفاقية تعاون بين الرابطة وصندوق دعم الثقافة الروسي



وأقرت الاتفاقية تسهيل التفاعل بين المسلمين والمنظمات الإسلامية في روسيا وبلدان العالم الإسلامي في القضية النبيلة المتعلقة بدعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم، إضافة إلى الأعمال الخيرية وغيرها من الشؤون الاجتماعية المفيدة.

وشددت على أهمية التعاون في نبذ تكون وظهور أفكار التطرف والتعصب والعدوان والعداء بين الأديان وبين الأعراق والأيديولوجية التي تؤدي إلى الإرهاب.



جلسة المباحثات بين الجانبين



وأقرت الاتفاقية الأهمية العالية للتعاون بين المنظمات ذات الطبيعة الإنسانية، بهدف ضمان التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة؛ مشددة على ضرورة مباشرة تنفيذ بنودها من أجل تعزيز السلام والأمن لشعوبنا.



واتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول أنشطة المراكز العلمية والمنتديات الثقافية والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام ومختلف وسائل الاتصال، وتبادل المنشورات العلمية والفكرية والثقافية والمجلات والكتيبات ومقاطع الفيديو وغيرها من منشورات وسائل الاعلام الأخرى.



وفوضت الاتفاقية "الرابطة" بتقديم المعلومات والتوصيات عن المؤسسات التي ترغب في التعاون مع المسلمين والمؤسسات الإسلامية في روسيا، بعد إشعار "الصندوق" بخطاب رسمي؛ إضافة إلى تقديم الصندوق لإدارة رابطة العالم الإسلامي المعلومات عن الأفراد والمنظمات والمؤسسات العاملة في الشؤون الإسلامية في روسيا الاتحادية التي تحظى باهتمام من الرابطة.



د.العيسى يلتقي رئيس واعضاء صندوق دعم الثقافة الروسي



كما اتفق الطرفان، على تقديم الدعوات لزيارة بعضهما البعض بغرض التبادل العلمي والثقافي والتعليمي، إلى جانب تولي الصندوق بموجب الاتفاقية تمويل أي أنشطة أو مشاريع بين "الرابطة" أو المنظمات التابعة لها أو الموصى بها من قبله مع المؤسسات الإسلامية في روسيا، إضافة إلى قيام " الصندوق" بدور وسيط غير ربحي في تنفيذ الأنشطة الخيرية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي مع المنظمات والمؤسسات الاسلامية في روسيا، وجاءت هذه الاتفاقية إداركاً للثقل الذي تتمتع به الرابطة من مقرها الرئيسي مكة المكرمة المرجع الروحي للعالم الاسلامي.



رئيس مجلس الدوما الروسي يلتقي دالهيسى.



وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أولى محطاته ضمن جولته في الشمال الآسيوي، حيث يلتقي نخبة من القيادات الحكومية والسياسية والدينية، والتقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في مقر مجلس الدوما بالعاصمة الروسية موسكو.