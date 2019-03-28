video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية بتونس

الخميس، 28 مارس 2019 03:28 م
رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية بتونس رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

يشارك رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الثلاثين بالجمهورية التونسية يوم الأحد المقبل .

وذكر البرلمان العربى فى بيان اليوم الخميس أن الدكتور مشعل السلمى سوف يُلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة أمام القادة العرب، يستعرض فيها رؤية البرلمان العربى بشأن أهم التحديات والمخاطر الجسيمة التى تهدد الأمن القومى العربى وسبل معالجتها وفى مقدمتها: استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، والقرار المرفوض الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على الجولان العربى السورى المحتل، والعمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات العربية، والتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية .

وسيشير رئيس البرلمان العربى لأهم ما صدر عن البرلمان العربى من قراراتٍ ووثائقٍ وخطط عمل لدعم القضايا العربية المحورية والإستراتيجية، ومنها : "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، وجلسة الاستماع التى عقدها البرلمان العربى لدعم السودان فى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقرار البرلمان العربى بشأن "التصدى لمُخطط تغيير الوضع القانونى القائم للجولان العربى السورى المُحتل، وخطة البرلمان العربى لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى .

وسينقل رئيس البرلمان العربى للقمة العربية مطالب الشعب العربى فى ظل الظروف الدقيقة والتحديات الجسيمة التى يمر بها العالم العربي، وأن السبيل الأنجع لمواجهة كل هذه التحديات يكون من خلال التضامن العربي، وتبنى سياسات ومواقف عربية موحدة للدفاع عن أمن وسيادة ووحدة الدول العربية وحماية مجتمعاتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خادم الحرمين يتوجه إلى تونس على رأس وفد السعودية المشارك فى القمة العربية

وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى تونس لترؤس وفد بلاده بتحضيرى القمة العربية

تونس تؤكد عزمها الإسهام فى توحيد الصف العربى خلال رئاستها القمة العربية

صور.. انطلاق أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس.. الجامعة العربية: الملفات الاقتصادية والاجتماعية أولوية للعمل العربى المشترك.. الدولة المضيفة تشيد بالحضور.. وتؤكد أهمية التعاون لتحقيق التنمية

"متحدث القمة العربية " : وزراء الخارجية سيبحثون تطورات الوضع في الجولان

رئيس البرلمان العربى

تونس

القمه العربيه

البرلمان العربى

القمه العربيه بتونس




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة