رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية بتونس

(أ ش أ)

يشارك رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الثلاثين بالجمهورية التونسية يوم الأحد المقبل .

وذكر البرلمان العربى فى بيان اليوم الخميس أن الدكتور مشعل السلمى سوف يُلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة أمام القادة العرب، يستعرض فيها رؤية البرلمان العربى بشأن أهم التحديات والمخاطر الجسيمة التى تهدد الأمن القومى العربى وسبل معالجتها وفى مقدمتها: استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، والقرار المرفوض الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على الجولان العربى السورى المحتل، والعمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات العربية، والتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية .

وسيشير رئيس البرلمان العربى لأهم ما صدر عن البرلمان العربى من قراراتٍ ووثائقٍ وخطط عمل لدعم القضايا العربية المحورية والإستراتيجية، ومنها : "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، وجلسة الاستماع التى عقدها البرلمان العربى لدعم السودان فى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقرار البرلمان العربى بشأن "التصدى لمُخطط تغيير الوضع القانونى القائم للجولان العربى السورى المُحتل، وخطة البرلمان العربى لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى .

وسينقل رئيس البرلمان العربى للقمة العربية مطالب الشعب العربى فى ظل الظروف الدقيقة والتحديات الجسيمة التى يمر بها العالم العربي، وأن السبيل الأنجع لمواجهة كل هذه التحديات يكون من خلال التضامن العربي، وتبنى سياسات ومواقف عربية موحدة للدفاع عن أمن وسيادة ووحدة الدول العربية وحماية مجتمعاتها.