"دمج المعاقين فى ضوء التنمية المستدامة" ندوة بمعرض الإسكندرية للكتاب

كتب محمود راغب

ينظم المجلس القومى لشئون الإعاقة، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء التنمية المستدامة" فى ضوء مشاركة المجلس فى فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب .

يفتتح الندوة الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، والنائبة إنجى مراد عضو مجلس النواب بالإسكندرية، ومشاركة ندى ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعى للمعاقين بالإسكندرية، وتدير الندوة رشا ارنست مسئول إدارة الثقافة والفنون بالمجلس .

وتأتى مشاركة المجلس هذا العام فى ظل اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بالأشخاص ذوى الإعاقة؛ ووضع رؤية شاملة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصرى .

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس إن الندوة تهدف إلى تحفيز المجتمع المصرى على النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تثقيفهم وإزالة الحواجز التى تعترض سبل الدمج والمشاركة، فضلاً على إلقاء الضوء على سياسات الدمج فى إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال عرض بعض التجارب، وتنمية الوعى بأهمية دور الثقافة فى تحقيق مجتمع دامج للأشخاص ذوى الإعاقة.