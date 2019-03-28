خطة تأمين الموقف المائى حتى 2050.. تعرف عليها فى 4 معلومات

كتبت أسماء نصار

أعدت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية بالتعاون مع كافة الوزارات لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور رئيسية، لمجابهة تحديات الندرة وتحسين نوعية جودة المياه وترشيد الاستخدامات من خلال انماط موفرة للمياه واستنباط محاصيل موفرة للمياه وتتحمل الملوحة، وتنمية الموارد المائية من خلال الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه السيول.

وفى التقرير التالى نوضح المحاور التى تضمنها الاستراتيجية.

1-"المحور الأول" ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام

2-"المحور الثانى" تنمية الموارد المائية، والبحث عن زيادتها سواء بالتعاون مع دول حوض النيل، أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر فى المناطق القريبة من البحر، واستغلال مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها.

3ـ المحور الثالث" حماية الموارد المائية من التلوث، سواء من خلال الحكومة أو المواطنين.

4- "المحور الرابع" تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاستراتيجية، من خلال التشريعات التى تساعد فى تطبيقها، ووجود خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من البحث العلمى.